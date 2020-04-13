لقطات مروعة لاختناق باندا صغيرة حتى الموت

أظهرت مشاهد مروعة لـ شبلة الباندا بالغة من العمر ٨ أشهر وهي تشنق حتى الموت عبر حبل أرجوحة بينما كان عشاق الحيوانات المروعين يصوروها في بث مباشر.





ووفقا لصحيفة ديلي ستار، توفيت الشبلة البالغة من العمر ثمانية أشهر لو لو زاي، في 9 أبريل بينما كانت هي والباندا الصغيرة الأخرى تلعب بدون إشراف داخل مشتل شبل في قاعدة شينشوبينج باندا في الصين.





اختنقت لو لو زاي في حبل صالة ألعاب رياضية في الغابة وأكد موتها على يد طبيب بيطري ، أخذ أيضًا عينة دم لإجراء مزيد من الاختبارات.





محمية ولونغ الطبيعية الوطنية ، الواقعة في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين ، تنتمي إلى مركز الصين للصيانة والبحوث للحيوانات الباندا العملاقة (CCRCGP) ، الذي تعرض لانتقادات لموت حيوان يعتبر كنزًا وطنيًا.



