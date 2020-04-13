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فن

بتقلد الهضبة .. دينا الشربيني تستوحي بوستر مسلسلها الجديد من صورة عمرو دياب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:20 م
شروق حمدى

طرحت الفنانة دينا الشربينى البوستر الدعائي لمسلسلها "لعبة النسيان" من خلال حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، والذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل. 


وبمجرد طرح البوستر ربط عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين بوستر ألبوم "أصلها بتفرق" لعمرو دياب الذي طرحه عام 2010 ورصدوا وجود تشابه كبير بينهم، خاصة وأن بوستر المسلسل بعدسة مصور الهضبة كريم نور. 


مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

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