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تعليم

معلومات رسمية مهمة عن المشروعات البحثية التطبيقية الخاصة بطلاب التعليم الفني

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:23 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
ناقش اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم مع مديري المديريات، مواعيد الإعلان عن المشروعات البحثية التطبيقية الخاصة بالتعليم الفني .

وقال وزير التربية والتعليم : سيتم الإعلان عنها في الفترة من 18 حتى 25 إبريل الجاري، وذلك لكثرة التخصصات في التعليم الفني والتي يصل عدد المشروعات البحثية التطبيقية بها إلى 1895 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا (مقسمة كالتالي: 1560 للتعليم الصناعي- 170 للتعليم التجاري- 69 للتعليم الزراعي- 96 للتعليم الفندقي) فضلًا عن المشروعات البحثية التطبيقية للمهني والدمج.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم إتاحة مدة 7 أسابيع للطلبة لتنفيذ المشروعات البحثية التطبيقية (من 25 إبريل 2020 حتى 13 يونيو 2020).

وكان قد قد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات إعداد المشروعات البحثية لطلبة صفوف النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعداي)، وكذلك استعدادات الوزارة لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني والدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء أكرم النشار مستشار الوزير  للتخطيط الاستراتيجي والاستثمارات. 
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