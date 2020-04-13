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محافظات

النتيجة ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية كورونا بالمنوفية وسط إجراءات أمنية ووقائية.. شاهد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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مروة فاضل
مات من دون أن يعلم أنه مصاب بفيروس كورونا، هو ابن قرية ابنهس بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، الذي دخل المستشفى فور إصابته بغيبوبة سكر، ولكن أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا. 


تُوفي عقب وصوله إلى مستشفى الحميات بمدينة شبين الكوم بعد ساعة من نقله في حالة صحية سيئة من مستشفى قويسنا المركزي إلى حميات شبين الكوم. 


أظهرت نتيجة تحاليل المصيلحى محمد المصيلحى على، عامل بهيئة السكة الحديد، من قرية ابنهس بقويسنا، أنه مصاب بفيروس كورونا بعد إصرار مدير مستشفى حميات شبين الكوم على إجراء تحاليل كورونا. 


يوم بأكمله ظل الجثمان في ثلاجة الموتى بمستشفى الحميات حتى وصول نتائج التحاليل التي أثبتت إيجابية العينات، وإصابته بفيروس كورونا. 


وانتقلت قوات الشرطة وفريق من الطب الوقائي لتجهيز المقابر لدفن جثمان ضحية كورونا، فيما خرج عشرات الأهالي وسط تشديدات أمنية لتشييع جثمان ابن القرية وسط إجراءات وقائية. 


واشترك شباب القرية في تعقيم المقابر عقب الانتهاء من دفن الجثمان بمعرفة رجال الطب الوقائي. 

النتيجة ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية كورونا بالمنوفية وسط إجراءات أمنية ووقائية.. شاهد
النتيجة ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية كورونا بالمنوفية وسط إجراءات أمنية ووقائية.. شاهد
النتيجة ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية كورونا بالمنوفية وسط إجراءات أمنية ووقائية.. شاهد
النتيجة ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية كورونا بالمنوفية وسط إجراءات أمنية ووقائية.. شاهد
النتيجة ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية كورونا بالمنوفية وسط إجراءات أمنية ووقائية.. شاهد
النتيجة ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية كورونا بالمنوفية وسط إجراءات أمنية ووقائية.. شاهد
النتيجة ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية كورونا بالمنوفية وسط إجراءات أمنية ووقائية.. شاهد
النتيجة ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية كورونا بالمنوفية وسط إجراءات أمنية ووقائية.. شاهد
النتيجة ظهرت بعد وفاته.. دفن ضحية كورونا بالمنوفية وسط إجراءات أمنية ووقائية.. شاهد
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