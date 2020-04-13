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تعليم

بالصور .. ننشر مواضيع الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل وأبناؤنا في الخارج

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:26 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني منذ قليل ، صور تكشف المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب "المنازل" و"أبناؤنا في الخارج" .

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض في رسالة مصورة اليوم، الإجراءات والحلول التي قدمتها الوزارة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، منذ بداية تعليق الدراسة (15 مارس 2020) بسبب فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والاهتمام بضرورة استمرار التعلم عن بعد.


وأضاف "شوقي"، أن الوزارة قررت أيضًا قصر المناهج على ما تم تدريسه حتى تاريخ تعليق الدراسة (15 مارس 2020) لكافة المراحل التعليمية (عام/فني)، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت المشروعات البحثية كبديل للامتحانات التقليدية للصفوف من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم نشر المشروعات البحثية، اليوم، الخاصة بطلاب الدمج وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (منازل) وأبنائنا طلاب المصريين في الخارج، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.


وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة قدمت المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) والتي تضم العديد من المراجع والمصادر التعليمية الرقمية المختلفة لمساعدة أبنائنا الطلاب على التعلم، كما أنها تعد مصدرًا رئيسيًا في إعداد المشروعات البحثية للطلاب في المراحل التعليمية من الصف الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت أيضًا منصة البث المباشر للحصص الافتراضية (https://stream.moe.gov.eg)، هذا بخلاف الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.


وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" بالصور مواضيع المشاريع البحثية المطلوبة لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب "المنازل" و"أبنائنا في الخارج" .
بالصور .. ننشر مواضيع الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل وأبناؤنا في الخارج
بالصور .. ننشر مواضيع الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل وأبناؤنا في الخارج
بالصور .. ننشر مواضيع الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل وأبناؤنا في الخارج
بالصور .. ننشر مواضيع الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل وأبناؤنا في الخارج
بالصور .. ننشر مواضيع الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل وأبناؤنا في الخارج
بالصور .. ننشر مواضيع الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل وأبناؤنا في الخارج
بالصور .. ننشر مواضيع الأبحاث المطلوبة من طلاب المنازل وأبناؤنا في الخارج
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