كم باقي على رمضان 2020 .. علي جمعة يحذر من 3 أفعال شائعة بهذه الأيام القليلة

م لعله من أهم ما يشغل الناس هذه الساعة، حيث إن موعد رمضان 2020 يعد من أهم المواقيت التي لا يمكن تفويتها، فالمسلمين جميعًا في مختلف بقاع الأرض يتوقون ويشتاقون لـ شهر رمضان الفضيل، بل وينتظرون تحديد موعد رمضان بلهفة وأمل ورجاء ، فيبدأون في طرح سؤال

قبله بما يزيد عن ثلاثة أو أربع شهور، فعادة ما يبدأون فيه صفحات جديدة مع الله تعالى ومع الخلق ومع أنفسهم، ومن دائمًا تنطلق أفضل البدايات، كما أن فيه توضع الكثير من النهايات للذنوب والخطايا والمعاصي والشرور، حتى أنه يمكن القول أن كثرة تداول سؤال

له وجه آخر وهو كم يوم باقي على نهاية فيروس كورونا هذا الكابوس الذي تعيشه البلاد وكل العالم هذه الأيام.