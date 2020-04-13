رئيس نادى طنطا يطالب الجميع بالتكاتف للخروج من أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

قال فايز عريبي ، رئيس نادي طنطا، إن فيروس كورونا تسبب في العديد من
الأزمات داخل أندية الدوري المصري .
وطالب فايز عريبي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس
2"، بضرورة مساندة الجميع للخروج من الأزمة.
وتابع:" أطالب الجميع في المنظومة الرياضية بإلتماس العذر والمساعدة
في المحنة الحالية".
وأكد أن لاعبي طنطا حصلوا على مايقرب من 50 % من مستحقاتهم المالية حتى
الآن.
وواصل :" حتى هذه اللحظة لا نضمن عودة الدوري في ظل الظروف
الحالية التي يتعرض لها العالم ".
وأوضح أن الأزمة الحالية تتوقف على عودة النشاط الرياضي من جديد خلال الفترة المقبلة.