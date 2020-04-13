رئيس نادى طنطا يطالب الجميع بالتكاتف للخروج من أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

قال فايز عريبي ، رئيس نادي طنطا، إن فيروس كورونا تسبب في العديد من الأزمات داخل أندية الدوري المصري .





وطالب فايز عريبي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، بضرورة مساندة الجميع للخروج من الأزمة.





وتابع:" أطالب الجميع في المنظومة الرياضية بإلتماس العذر والمساعدة في المحنة الحالية".





وأكد أن لاعبي طنطا حصلوا على مايقرب من 50 % من مستحقاتهم المالية حتى الآن.





وواصل :" حتى هذه اللحظة لا نضمن عودة الدوري في ظل الظروف الحالية التي يتعرض لها العالم ".