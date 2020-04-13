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رياضة

رئيس نادى طنطا يطالب الجميع بالتكاتف للخروج من أزمة توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:49 م
فايز عريبي رئيس نادي
فايز عريبي رئيس نادي طنطا
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حسام الحارتي

قال فايز عريبي ، رئيس نادي طنطا، إن فيروس كورونا تسبب في العديد من الأزمات داخل أندية الدوري المصري


وطالب فايز عريبي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، بضرورة مساندة الجميع للخروج من الأزمة.


وتابع:" أطالب الجميع في المنظومة الرياضية بإلتماس العذر والمساعدة في المحنة الحالية".


وأكد أن لاعبي طنطا حصلوا على مايقرب من 50 % من مستحقاتهم المالية حتى الآن.


وواصل :" حتى هذه اللحظة لا نضمن عودة الدوري في ظل الظروف الحالية التي يتعرض لها العالم ".


وأوضح أن الأزمة الحالية تتوقف على عودة النشاط الرياضي من جديد خلال الفترة المقبلة.
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