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رياضة

المصري: يجب تكوين رابطة أندية من جديد.. وإنبي: تعتمد على التوصيات فقط

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 12:38 ص
الدوري المصري
الدوري المصري
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حسام الحارتي

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي أن لجنة الأندية لم يكن لها دور حقيقي؛ نظرا لاعتمادها على التوصيات وليس القرارات.


وأضاف عبد الناصر محمد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، :"رابطة الأندية يجب أن تتخذ  القرارات ولا تقدم توصيات ".


وتابع :" لا نستطيع أن نفعل أي شئ في عقود اللاعبين الإ من خلال التفاوض والتراضي بين الطرفين .


وأكد عبد الناصر محمد أن إلغاء الدوري المصري سيتسبب في التعرض لخسائر كثيرة على كافة الأندية .


وأوضح أن اتخاذ أي قرارت خاصة بتخفيض عقود اللاعبين تتوقف على القرارات النهائية بإلغاء الدوري المصري .


ومن جهة أخري أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي،   أنه تم خصم 50 % من عقود اللاعبين من المستحقات المتبقية لهم.


وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية أون تايم سبورتس 2"، أنه لابد من تكوين رابطة  أندية من أجل التكاتف ومواجهة الأزمات.


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