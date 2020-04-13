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رياضة

فرج عامر: تواجد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري مهم لهذا السبب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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نور عادل
قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن تواجد المحترفين الأجانب في الدوري المصري يساعد على تحسين آداء اللاعب المصري ويشعل المنافسة في المشاركة بالمباريات وهذا يصب في مصلحة المنتخب المصري.

وأضاف فرج في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" أن معظم الأندية تمتلك قطاع ناشئين مميزا لديهم موهبة تفرض نفسها على اي مدرب في الملعب ولا يستطيع اللاعب الأجنبي فرض نفسه على أي موهبة مصرية قادمة بقوة .

وأكمل أن جميع الدوريات الأوروبية تمتلك محترفين من مختلف الجنسيات سواء في الدوري الانجليزي أو الإسباني أو الإيطالي ولا تؤثر تماما على آداء المنتخبات في البطولات الاوروبية.
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