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رئيس حي الموسكي يكشف عن سبب الازدحام اليوم بمنطقة العتبة.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:28 م
الموسكي
الموسكي
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محمود محسن
قال العميد ماجد السhttp://tempuri.org/tempuri.htmlيد رئيس حي الموسكي، تعليقًا على مشاهد التكدس والازدحام الذي شهدته منطقة العتبة والموسكي اليوم، إنه منذ الخامس عشر من مارس وجميع تجار المنطقة وهي المنطقة الاقتصادية الأكبر في مصر، يتعاونون بشكل وثيق لانفاذ الإجراءات الاحترازية للدولة في إطار مجابهة فيروس " كورونا " وجميع البائعين الجائلين .


وأوضح " ماجد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية" الحدث " ، أن عدد الباعة الجائلين بمنطقة الموسكي والعتبة يتجاوز 30 ألف بائع جائل قاموا بتجميع بضاعتهم وانصرفوا من حينها .


وناشد "رئيس حى الموسكى" جميع المواطنين الالتزام ومساعدتنا لضبط إيقاع الشوارع والالتزام بقواعد الدولة واجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا " ، مؤكدا أن الازدحام اليوم كان بسبب المواطنين الذين أقبلوا على المنطقة متسائلًا: " جايين بالحجم ده ليه ؟ ومعظم المحلات قافلة ؟!.


وأضاف أن حملات الدولة ضد الباعة الجائلين خلال هذه الفترة الاستثنائية مستمرة يوميًا منذ التاسعة صباحًا ويتم تحرير محاضر ضد المخالفين مشيرًا الى أن بعض الباعة الجائلين حاولوا العودة وافتراش الشوارع ببضاعتهم مع مشاهد تكدس المواطنين ولكن تعاملنا معهم وقمنا بتحرير محاضر كاشفًا أن الداخلية سوف تكثف حملاتها قبل المواسم الفترة القادمة ضد المخالفين.


ونوه إلي أنه مع اقتراب شهر رمضان وعيد القيامة الجديد تشهد الشوارع ازدحاما وهذا يؤدي بالضرورة إلى تكدس مروري كبير .
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