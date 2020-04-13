سقف لـ رامي جمال تتخطى 22 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال ، 22 مليون و278 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.





أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.



