شاهد| اجتماع طارئ لإدارة النادي الأهلى غدا.. تفاصيل

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، ستعقد اجتماعا لدراسة عدد من الملفات الخاصة بفريق الكرة الأول بالنادي.





وأضاف الإعلامي هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة « صدى البلد»، أن إدارة النادي الأهلي تتجه لتخفيض رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنسبة 25%، خلال فترة توقف نشاط الدوري، بسبب ما أسفر عنه توقف النشاط من أزمات مالية داخل القلعة الحمراء، جراء جائحة كورونا.



