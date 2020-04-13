AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد| اجتماع طارئ لإدارة النادي الأهلى غدا.. تفاصيل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 11:56 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، ستعقد اجتماعا لدراسة عدد من الملفات الخاصة بفريق الكرة الأول بالنادي.

وأضاف الإعلامي هانى حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة « صدى البلد»، أن إدارة النادي الأهلي تتجه لتخفيض رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنسبة 25%، خلال فترة توقف نشاط الدوري، بسبب ما أسفر عنه توقف النشاط من أزمات مالية داخل القلعة الحمراء، جراء جائحة كورونا.

وأوضح هاني حتحوت، أن إدارة الأهلي أبلغت مدير الكرة، سيد عبدالحفيظ بنقل قرار الإدارة إلى اللاعبين بما فيهم الأجانب الخمسة الموجودين ضمن صفوف الفريق الأحمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتحوت: بيان النادي الأهلي ينفي تصريحات سيد عبد الحفيظ ويثير قلق الجماهير.. فيديو

هاني حتحوت: الأهلي يوافق على رفع راتب سيد عبد الحفيظ إلى 280 ألف جنيه شهرياً

رغم التعب.. محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا.. فيديو

بقاء أم رحيل .. شوبير يكشف الموقف النهائى لـ حارس النادي الاهلي

كواليس صراع الانتخابات المبكر بين الخطيب والعامري فاروق في الأهلي

ملك وكتابة يكشف حقيقة أزمة الخطيب والعامري بشأن مدير الكرة

ترشيحاتنا

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد

بدون مكياج.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار برفقة زوجها وابنتها

بعد صفقة أحمد فتحي.. بيراميدز يسعى للحصول على خدمات لاعب جديد من الأهلي

موجود في مصر من نوفمبر.. عالم مصريات يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر

منحة الـ 500 جنيه.. وزير الاتصالات: اللي مجلوش الرسالة ميقلقش هنبعتلك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

نادية الجندى برفقة نبيلة عبيد بإطلالة شبابية .. شاهد

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر