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رياضة

أنا كمان محتاجه.. حمادة صدقي يصدم الأهلي بشان انتقال مهاجم سموحة.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:18 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
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حسن العمدة
رد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، على اهتمام الأهلي بالتعاقد مع حسام حسن.

وقال صدقي، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "حسام حسن هداف ومحطة جيدة ويقدر على التسجيل".

وأضاف: "أنا كمان أحتاج لاستمراره في الفريق معي".

وتابع: "في حالة رحيله سأترك قرار وجهته المقبلة له، اللاعب أصبح يقيم عروضه بشكل جيد حسب نسبة المشاركة وليس الانتماء فقط".

وترددت أنباء فى الساعات الماضية أن هناك تفاوضا بين الأهلي وسموحة لضم حسام حسن، مهاجم الفريق، تعويضا لرحيل وليد أزارو.
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