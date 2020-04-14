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مرأة

إطلالة جريئة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:46 ص
ناهد السباعى
ناهد السباعى
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة ناهد السباعى متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، بعدسة المصور محمود على.

وظهرت ناهد السباعى فى جلسة التصوير بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض وذا أكمام متوسطة الطول.

وحمل تصميم الفستان توقيع مصمم الأزياء أحمد عبد الله، حيث تميز بانه مصنوع من القماش الدانتيل، واتسم بشق من الجانب كشف عن ساقها.

وأكملت ناهد السباعى إطلالتها بمجموعة من الأكسسوارات الجذابة والراقية التى منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل رضوى سالم مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة، واعتمدت ناهد السباعى  على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.


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