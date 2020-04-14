نادر أبو الليف يطرح أحدث أغانيه.. حبك أقوى من الكورونا

طرح المطرب نادر أبو الليف أغنيته الجديدة «حبك أقوى من الكورونا»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، تماشيًا مع الظروف الحالية التي تشهدها البلاد لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





أغنية «حبك أقوى من الكورونا» لـ نادر أبو الليف من كلمات: محمود ماهر، ألحان: مودى سعيد، وهى الأغنية الدعائية لمشروع مسرحى بعنوان "مسرح أون لاين أت ناين".





من جهة أخرت، ا نضم الفنان نادر ابو الليف إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وعبدالله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين وغيرهم ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين.





من ناحية يشارك أبو الليف في مسرحية "كينج كونج " ويشارك فى بطولتها الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين.



