AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نادر أبو الليف يطرح أحدث أغانيه.. حبك أقوى من الكورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:19 ص
أبو الليف
أبو الليف
Advertisements
سعيد فراج
طرح المطرب نادر أبو الليف أغنيته الجديدة «حبك أقوى من الكورونا»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، تماشيًا مع الظروف الحالية التي تشهدها البلاد لمجابهة فيروس كورونا المستجد -  كوفيد 19. 

أغنية «حبك أقوى من الكورونا» لـ نادر أبو الليف، من كلمات: محمود ماهر، ألحان: مودى سعيد، وهى الأغنية الدعائية لمشروع مسرحى بعنوان "مسرح أون لاين أت ناين". 

من جهة أخرت، انضم الفنان نادر ابو الليف إلى فريق عمل مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم فريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وعبدالله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين وغيرهم ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج حاتم صلاح الدين.

من ناحية يشارك أبو الليف في مسرحية "كينج كونج " ويشارك فى بطولتها الفنان محسن محيى الدين ومجدى عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليمان وأسيا وأحمد صالح وإبراهيم الزهيرى وسيد مصطفى وصبرى علم الدين.

المسرحية تأليف سليم كتشنر، أشعار محمد الشاعر، ألحان سيد أبو العلا وتوزيع موسيقى هيثم فاروق، ديكور وملابس مجدى ونس، استعراضات محمد سميح، وإخراج محمد حسن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راندا البحيري أحدث المنضمين لفريق عمل ولاد إمبابة

لطفي لبيب ينضم إلى فريق ولاد إمبابة

سمير غانم محامٍ في مسلسل ولاد إمبابة

لطفي لبيب زوج برلنتي فؤاد في مسلسل ولاد إمبابة

انضمام المطرب عمر كمال لمسلسل ولاد إمبابة

هل ارتبط مطرب أغنية عود البطل بالراقصة جوهرة ؟

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينشر جدول يشرح الأكواد اللازمة لكي يتعامل الطلاب مع المنصات الرقمية

بهذه الصورة.. هنادى مهنا تستعيد ذكريات خطوبتها مع الفنان أحمد خالد صالح

تمركز قوات الحرس الوطني في مكة.. ماذا يحدث

هل يجب الانتظار 20 دقيقة بعد أذان الفجر.. شاهد رد الإفتاء

أخبار الرياضة.. نجم بيراميدز بديل رمضان صبحي.. ومهاجم سموحة فى الأهلي.. ومدرب الوداد: الترجي خبيث

عماد متعب يكشف نصيحته لـ أحمد فتحي قبل الرحيل عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

12 فائدة للجسم من تناول مشروب البردقوش

بعد إعلانها ارتباطها رسميا بكهربا.. 15 صورة تكشف أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر