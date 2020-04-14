"صباعها كان هيتقطع".. زوج كارمن سليمان يهاجم الحاسدين: بشر مريضة





ونشر مصطفى جاد ، عبر حسابه على "فيسبوك"، بعض التعليقات من الجمهور، وعلق عليها: " قسمًا بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي و لا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية" .





وأضاف جاد " بس بجد فيه بشر مريضة و مليانه غل و حقد و قرف و الحسد بقى عيني عينك، و بجد انا قرفت و تعبت وأعصابي مبقتش مستحمله اني اسكت على الناس دي، و اللي هيقع تحت إيدي منهم؛ همسح بكرامة أهله الأرض، عشان انا عندي لسان وبعرف أرد، وبعرف آخد حقي قوي" .





وتابع " الحسد وقعه وحش قوي جسديًا و نفسيًا و انا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شويه .. كارمن إنهارده كان صباعها هيتقطع حرفيًا لولا ستر ربنا و كرمه و احترامًا لرغبتها مش هنزل الصور و عشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زى كده و اللي حصل حصل تزامنًا مع الصورة اللطيفة اللي تحت دي لنا الله و ربنا يصفي قلوبنا".





يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".





وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.

هاجم الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان بعض الأشخاص الذين يحسدونه وزوجته على حياتهما اليومية، ويعلقون بتعليقات سلبية على صورهما.