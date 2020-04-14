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فن

"صباعها كان هيتقطع".. زوج كارمن سليمان يهاجم الحاسدين: بشر مريضة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:02 ص
كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها
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مصطفى كرم
هاجم الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان بعض الأشخاص الذين يحسدونه وزوجته على حياتهما اليومية، ويعلقون بتعليقات سلبية على صورهما. 

ونشر مصطفى جاد، عبر حسابه على "فيسبوك"، بعض التعليقات من الجمهور، وعلق عليها: " قسمًا بالله عمري ما كنت من اللي بيشتكي و لا بصور حاجة من المصايب اللي بتحصلنا عشان مش ذنب الناس تشوف حاجات وحشة وننقلهم طاقة سلبية" .

وأضاف جاد " بس بجد فيه بشر مريضة و مليانه غل و حقد و قرف و الحسد بقى عيني عينك، و بجد انا قرفت و تعبت وأعصابي مبقتش مستحمله اني اسكت على الناس دي، و اللي هيقع تحت إيدي منهم؛ همسح بكرامة أهله الأرض، عشان انا عندي لسان وبعرف أرد، وبعرف آخد حقي قوي" .

وتابع " الحسد وقعه وحش قوي جسديًا و نفسيًا و انا معنديش أغلى من عيلتي عشان كده كلامي منفعل شويه .. كارمن إنهارده كان صباعها هيتقطع حرفيًا لولا ستر ربنا و كرمه و احترامًا لرغبتها مش هنزل الصور و عشان برضه الناس ملهاش ذنب تشوف حاجات زى كده و اللي حصل حصل تزامنًا مع الصورة اللطيفة اللي تحت دي  لنا الله و ربنا يصفي قلوبنا".

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".

وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.
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