حالتها حرجة.. إصابة جديدة لـ رضيعة بفيروس كورونا

تستمر العدوى بجائحة كورونا من شخص لآخر، ورغم أنه من الشائع إصابة كبار السن به- باعتبار فئة الأطفال والرضع هم الأقل تضررا- إلا أن طفلة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر أصيبت بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





قد أظهرت إيجابيتها للفيروس المستجد، وتم احتجازها على الفور بمستشفى ألدير هاي للأطفال بمدينة مانشستر. ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن الطفلة صاحبة الـ 6 أشهر تدعى "إيرين"، وكانت الفحوصات الطبية





وقالت والدتها "إيما بيتس" صاحبة الـ 29 عاما، إن ابنتها تعاني من أمراض مزمنة أخرى، فقد كانت تتلقى العلاج مسبقا بسبب إصابتها بأمراض قلبية، ومشاكل في القصبة الهوائية، وقال زوجها "واين" إن حالة الطفلة مستقرة ولكنه مستاء من الأشخاص الذين لا يأخذون التعامل مع الفيروس على محمل الجد.





ونشر الأبوان صورة الطفلة، وهي مريضة بفيروس كورونا بالمستشفى من أجل تشجيع الآخرين للتعامل بحذر مع الفيروس التاجي ويتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي، و"بيتس" 32 سنة، الذي يعزل نفسه في المنزل، بينما زوجته مع إيرين: "لا يزال الناس لا يأخذون هذا التفشي على محمل الجد وهذا يزعجني".





وعانت "إيرين" من المشاكل الطبية منذ ولادتها وكانت بحاجة إلى جراحة قلب مفتوح في ديسمبر الماضي، واضطرت إلى استخدام جهاز تنفس صناعي بسبب الأمراض التي أثرت على القصبة الهوائية.