مدبولي لـ عمال مصنع كايرو باك: أنتم مسئولون عن عجلة الإنتاج في هذه الفترة الدقيقة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "كايرو باك إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.





وخلال الجولة، حرص رئيس الوزراء على الاطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وإجراء حوار مع العمال؛ للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة "ڨيروس كورونا المستجد" من قبل إدارة المصنع، معربا عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم فى الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه، قائلا: "عمال مصر هم من يحملون على أكتافهم مسئولية دوران عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة الدقيقة".





كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى شرح مفصل من المهندس عمرو حمد، رئيس مجلس إدارة المصنع، حول حجم أعماله، إذ يضم المصنع خط إنتاج مزودا بأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال تصنيع العبوات المعدنية، بطاقة تصنيعية تبلغ ٣٥٠ مليون عبوة خلال عام.





وأوضح المهندس عمرو حمد أن مصنع "كايرو باك إيجيبت" يعد رائدا في مجال إنتاج عبوات تغليف الأطعمة والمشروبات على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم تأسيسه عام ٢٠١٠، باستثمارات تقدر بـ ٢٠٠ مليون جنيه، وهو ما يجعله أحد أهم المصانع المتخصصة في هذا المجال، ليس فقط في مصر وإنما في الشرق الأوسط وأفريقيا.





ويتبع مصنع "كايرو باك إيجيب" شركة " آسات للتجارة والصناعة" لإنتاج العبوات المعدنية، والتي تمتلك خبرة 25 عامًا في إنتاج العبوات البلاستيكية والعبوات المعدنية ذات القطعتين والعبوات ذات القطع الثلاث.





ونوّه رئيس مجلس الإدارة إلى أن المصنع يقع في مدينة السادس من أكتوبر، على مساحة 22 ألف م٢، وتوجد لديه إمكانية للتوسع من خلال إضافة مساحة 15 ألف م٢ إضافية، ويضم مبنى إداريا على مساحة 12 ألف م٢، وكذا مباني إدارية للشئون المالية وغرف التدريب والاجتماعات، فيما تخصص منطقة للإنتاج على مساحة 6900 م٢.





وقال إن الشركة تضع نصب عينيها أمرين في غاية الأهمية، الأول هو تقديم كل الدعم من أجل تطوير القوى البشرية العاملة لديها، والثاني مسئوليتها تجاه المجتمع، وهذا ضرورة، حيث يجب أن نعمل جميعا معا لتحقيق رخاء وتقدم مشترك للجميع سواء الأفراد أو المجتمع.