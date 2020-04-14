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أخبار العالم

بينهم 3 مصريين.. الكويت تسجل 55 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:38 ص
الكويت تسجل 55 إصابة
الكويت تسجل 55 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت اليوم، الثلاثاء، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في البلاد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة أن الحالات المتربطة بالسفر بلغ عددها 3 حالات وتشمل حالتين لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لمواطن مرتبط بالسفر إلى فرنسا.

كان عدد الحالات المسجلة بالمخالطة بلغ 43 حالة، وتشمل حالتين لمواطنين، و26 حالة من الجنسية الهندية، و 4 حالات من الجنسية البنجلاديسية، و 3 حالات من الجنسية المصرية، و 3 حالات من الجنسية الباكستانية، وحالة من الجنسية الإيرانية، وحالة من الجنسية الأفغانية، وحالة من الجنسية النيبالية، وحالة من الجنسية الفلبينية وحالة من الجنسية الصينية. أما فيما يخص حالات التقصي الوبائي فكشف السند، أنه تم تسجيل 9 حالات.

وقبل قليل، أعلنت الصحة الكويتية تسجيل ثالث حالة وفاة اليوم، وهي لمواطنة من مواليد ١٩٤٠، بعدما عانت من مشاكل بالتنفس خلال الايام الماضية، وتبين انها مصابة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة لـ «القبس» أن المواطنة تم إدخالها إلى مستشفى جابر في ٩ ابريل الجاري، وتم تشخيص إصابتها بالفيروس، منوهة إلى حدوث مضاعفات صحية أدت الى تدهور حالتها.
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