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رياضة

ليفربول يواجه "ملل كورونا" بهدف رائع لـ محمد صلاح.."فيديو"

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر تويتر هدف للنجم المصري محمد صلاح في مرمى نادي تشيلسي، والذي أحرزه الفرعون المصري قبل عام من الآن. 

وأرفق الحساب تعليق مع الهداف قائلًا" منذ عام من الآن أطلق محمد صلاح هذه القذيفة أمام ليفربول". 


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