ليفربول يواجه "ملل كورونا" بهدف رائع لـ محمد صلاح.."فيديو"





وأرفق الحساب تعليق مع الهداف قائلًا" منذ عام من الآن أطلق محمد صلاح هذه القذيفة أمام ليفربول".









OHHH MYYYY 🤩🤤



One year ago today, @MoSalah netted this absolute stunner vs @ChelseaFC 🚀 pic.twitter.com/mq3DuLAYtk — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 14, 2020





يذكر أن الدوري الإنجليزي متوقف لأجل غير مسمى بسبب في ظل الإجراءات الأحترازية التي تتخذها الاتحادات الرياضية حول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكان نادي ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة وكان ينقصه 6 نقاط فقط على التتويج رسميًا ببطولة الدوري بعد غياب عن اللقب دام لأكثر من 30 عاما.

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر تويتر هدف للنجم المصري محمد صلاح في مرمى نادي تشيلسي، والذي أحرزه الفرعون المصري قبل عام من الآن.