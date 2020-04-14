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محافظات

صحة الدقهلية تواصل دعم مستشفيات الصحة بمستلزمات مكافحة العدوى

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:48 م
دعم مستشفيات الصحة
دعم مستشفيات الصحة بمستلزمات مكافحة العدوى بالدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور  سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  عن توزيع دفعه أخرى من مستلزمات مكافحة العدوى، في اطار حرص واهتمام مديرية الصحة بالدقهلية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

واضاف ان تلك المستلزمات عبارة عن ماسكات N95   وماسكات وجاونات معقمه وغطاءات رأس  ونظارات بلاستيك   وفيس شيلد وجوانتيات لاتكس و بدل بيضاء وبدل صفراء  وعبوات كحول وعبوات صابون  وعبوات كلور 5% واكياس نفايات حمراء متوسط وكبير .

واشار الى ان ذلك بكميات كافية على مستشفيات الدقهلية لضمان امان وسلامة الفريق الطبي والحفاظ على صحة المرضى، مناشدا جميع المواطنين الالتزام التام بالبقاء بالمنزل وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.
صحة الدقهلية تواصل دعم مستشفيات الصحة بمستلزمات مكافحة العدوى
صحة الدقهلية تواصل دعم مستشفيات الصحة بمستلزمات مكافحة العدوى
صحة الدقهلية تواصل دعم مستشفيات الصحة بمستلزمات مكافحة العدوى
صحة الدقهلية تواصل دعم مستشفيات الصحة بمستلزمات مكافحة العدوى
صحة الدقهلية تواصل دعم مستشفيات الصحة بمستلزمات مكافحة العدوى
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