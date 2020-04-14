صحة الدقهلية تواصل دعم مستشفيات الصحة بمستلزمات مكافحة العدوى

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن توزيع دفعه أخرى من مستلزمات مكافحة العدوى، في اطار حرص واهتمام مديرية الصحة بالدقهلية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





واضاف ان تلك المستلزمات عبارة عن ماسكات N95 وماسكات وجاونات معقمه وغطاءات رأس ونظارات بلاستيك وفيس شيلد وجوانتيات لاتكس و بدل بيضاء وبدل صفراء وعبوات كحول وعبوات صابون وعبوات كلور 5% واكياس نفايات حمراء متوسط وكبير .



