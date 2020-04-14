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اقتصاد

4 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2020‎

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:52 م
ذهب
ذهب
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أحمد علام
انخفضت  أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 746 جنيهًا، بعد أن كان يسجل  نحو 750 جنيهًا   لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

 

أسعار الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

 

  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 850 جنيها إلى 853 جنيها  .

 

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 779 جنيها إلى 782 جنيها

 

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 744 جنيها إلى 746 جنيها

 

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  638 جنيها إلى 639 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

 

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 496 جنيها إلى 497  جنيها .

 

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 5952 جنيها إلى 5968 ، يزن 8 جرامات

.

 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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