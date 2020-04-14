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منوعات

تزايد المخاوف من نقص المناعة بعد التعافي من فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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احمد شريف

اعتمد   وزير الصحة  البريطاني مات هانكوك في وقت سابق من هذا الشهر على النظرية المطروحة التي تفيد بأن الإصابة بالفيروس والتعافي منه  يعني أن أجسامًا مضادة تطورت لمكافحته، وستبقى مدى الحياة إذا تعرض المتعافى للفيروس مرة أخرى.


وظهرت أدلة جديدة تخالف رأي وزير الصحة البريطاني حول سلوك الفيروس، مشيرة إلى أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا  قد لا يكونون محميين من التقاطه مرة أخرى.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، قامت كوريا الجنوبية بحماية مواطنيها البالغ عددهم 51 مليونًا من خلال اختبار تتبع الاتصال.


وكشفت عن أنه رغم خفض الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية إلى 214 فقط، إلا أن بعض الأشخاص الذين تعافوا من Covid-19 لديهم نتائج إيجابية للفيروس للمرة الثانية.


في مؤتمر صحفي في 6 أبريل، أعلن المسؤولون أنه تم تحديد 51 حالة من هذا القبيل  وبحلول نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى 74 ، وهو الآن عند 116.


ولم يتم نشر تفاصيل عن الحالات، لكن هذا الأمر  أثار مخاوف من أن الأشخاص قد لا يطورون مناعة ضد الفيروس عن طريق إطلاق الأجسام المضادة، ويمكن إعادة العدوى.

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