AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من حمدي النقاز بعد انتصاره في قضية مستحقاته لدى الزمالك

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:14 م
حمدى النقاز
حمدى النقاز
Advertisements
رشا حسين
نشر التونسي حمدي النقاز لاعب نادى الزمالك السابق، "ستوري" جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، يعلن انتصاره فى قضيته ضد الزمالك الأخيرة، الخاصة بفسخ عقده لعدم حصوله على مستحقاته.


وقال "النقاز"، "فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر".. الحمد الله أنصفتنا اليوم الفيفا بأن حكمت لفائدتى فى قضية الزمالك". 


وأضاف "النقاز"، "شكر كبير للمحامى وأخى الاستاذ انيس بن ميم على كل المجهودات التى توجها بهذا النصر".


وكان النقاز بشكل مفاجئ عن الزمالك وأعلن فسخ العقد لعدم حصوله على مستحقاته لمدة طويلة، وقدم شكوى ضد نادى الزمالك إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهروب إلى المجهول.. أين اختفى حمدي النقاز بعد رحيله عن الزمالك؟

شاهد.. نجم الزمالك الهارب ينتقل لدوري ليتوانيا

حمدي النقاز ينتصر في قضيته على الزمالك.. تفاصيل

حرمان من التعاقد لـ 3 فترات وغرامة كبيرة .. تفاصيل حكم الفيفا ضد الزمالك

ترشيحاتنا

أول تعليق من الزمالك على تغريم النادي مليونا و250 ألف دولار لصالح حمدي النقاز

شوبير يلمح إلى رحيل 7 لاعبين من الزمالك في الصيف .. تعرف عليهم

بسبب فتوى شاذة.. نشطاء التواصل الاجتماعى يهاجمون السلفى ياسر برهامى

أكبر شركتين للأدوية بالعالم تتعاونان لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا

رحيل ساديو ماني.. محمد صلاح ومبابي يقودان تشكيل ليفربول المتوقع للموسم المقبل

كورونا يكشف الجريمة.. زوج يقتل زوجته ويخفى جثتها ويدعى إصابتها بالفيروس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

تعرف على تاريخ أول مكالمة بين مدينتين.. وكيف نجح مخترع الهاتف في تحويل فشله الدراسى لنجاحات

على طريقة الهنود.. 9 نصائح لتعزيز صحة الجهاز المناعي لمواجهة كورونا