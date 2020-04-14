أول تعليق من حمدي النقاز بعد انتصاره في قضية مستحقاته لدى الزمالك

نشر التونسي حمدي النقاز لاعب نادى الزمالك السابق، "ستوري" جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام "، يعلن انتصاره فى قضيته ضد الزمالك الأخيرة، الخاصة بفسخ عقده لعدم حصوله على مستحقاته.









وقال "النقاز"، "فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر".. الحمد الله أنصفتنا اليوم الفيفا بأن حكمت لفائدتى فى قضية الزمالك".









وأضاف "النقاز"، " شكر كبير للمحامى وأخى الاستاذ انيس بن ميم على كل المجهودات التى توجها بهذا النصر" .









وكان النقاز بشكل مفاجئ عن الزمالك وأعلن فسخ العقد لعدم حصوله على مستحقاته لمدة طويلة، وقدم شكوى ضد نادى الزمالك إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم.