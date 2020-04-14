القادم أسوأ.. 3 أرقام صادمة من "الصحة العالمية" بشأن كورونا

90% من إصابات العالم في أمريكا وأوروبا
على الرغم من التقدم التكنولوجي والصناعي الذي بلغته أوروبا وامريكا، لكن هذه الإمكانيات لم تستطع أن تقاوم انتشار الفيروس فيها بهذه الشراسة، حيث كانت الأكثر عرضة للإصابة وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.
وقالت المنظمة "90% من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة، ومن ثم فإننا قطعا لم نشهد الذروة بعد"، في تحذير واضح بشأن اتجاه بعض الدول لتخفيف الاجراءات.
لا لقاح قبل 12 شهرا
كثير من المحاولات تخوضها دول العالم لانتاج لقاح مضاد لـ فيروس كورونا، ومع كثرة الأنباء المبشرة بقرب الوصول الى علاج للفيروس او لقاح للتخلص منه، لكن بيانات منظمة الصحة العالمية الواردة في تقرير رويترز لم تعترف بوجود علاج فعلي حتى الآن.
قالت المنظمة أنها ستصدر إرشادات للدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم تحدد ست خطوات تحتاج تلك الدول للتأكد من تطبيقها قبل البدء في تخفيف أي قيود، وفيما يتعلق باللقاحات، أكدت "لا ينبغي أن نتوقع لقاحا قبل 12 شهرا أو أكثر".