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أصل الحكاية

القادم أسوأ.. 3 أرقام صادمة من "الصحة العالمية" بشأن كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:01 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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صدى البلد
في تصريحات بثتها وكالة رويترز للأنباء اليوم، عن التطورات اليومية لـ وباء كورونا المستجد كوفيد 19، حذرت منظمة الصحة العالمية بعض الدول من تخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة لديها قبل التأكد من انحسار الوباء.

وكشفت منظمة الصحة العالمية عن بعض البيانات المقلقة بشأن انتشار الفيروس خاصة في أمريكا وأوروبا التي تتزايد فيها حالات الإصابة مؤخرا.

زيادة الإصابات في دول أوروبا 

على الرغم من تأكيدات منظمة الصحة العالمية بتراجع الإصابات في عدد من الدول الموبوءة في أوروبا مثل إيطاليا وإسبانيا، لكن المنظمة قالت إن الإصابات تتزايد في تركيا وانجلترا بشكل مطرد.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في تركيا بلغت 52167 حالة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، بينما سجلت المملكة المتحدة 11329 حالة وفاة في المستشفيات في أنحاء البلاد، بسبب فيروس كورونا، وفقا لما جاء في بيان وزارة الصحة الاثنين.

90% من إصابات العالم في أمريكا وأوروبا 

على الرغم من التقدم التكنولوجي والصناعي الذي بلغته أوروبا وامريكا، لكن هذه الإمكانيات لم تستطع أن تقاوم انتشار الفيروس فيها بهذه الشراسة، حيث كانت الأكثر عرضة للإصابة وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة "90% من الحالات تأتي من أوروبا والولايات المتحدة، ومن ثم فإننا قطعا لم نشهد الذروة بعد"، في تحذير واضح بشأن اتجاه بعض الدول لتخفيف الاجراءات.

لا لقاح قبل 12 شهرا

كثير من المحاولات تخوضها دول العالم لانتاج لقاح مضاد لـ فيروس كورونا، ومع كثرة الأنباء المبشرة بقرب الوصول الى علاج للفيروس او لقاح للتخلص منه، لكن بيانات منظمة الصحة العالمية الواردة في تقرير رويترز لم تعترف بوجود علاج فعلي حتى الآن.

قالت المنظمة أنها ستصدر إرشادات للدول الأعضاء في وقت لاحق اليوم تحدد ست خطوات تحتاج تلك الدول للتأكد من تطبيقها قبل البدء في تخفيف أي قيود، وفيما يتعلق باللقاحات، أكدت "لا ينبغي أن نتوقع لقاحا قبل 12 شهرا أو أكثر".

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