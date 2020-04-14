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تكنولوجيا

تطبيقات ترصد أعداد المصابين بكورونا في كل دول العالم.. تعرف عليها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:00 م
تطبيقات ترصد أعداد
تطبيقات ترصد أعداد المصابين بكورونا في كل دول العالم
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ندى على
بعد تفشى فيروس كورونا، في معظم أنحاء العالم، مخلفا الملايين من الإصابات، وآلاف الوفيات، وبعدما أجبر أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية على التزام منازلهم، يحتاج البعض لمتابعة حالات الإصابات والوفيات بالفيروس في مصر ودول العالم الأخرى. 

وهناك بعض التطبيقات المزيفة والتى تحمل معلومات مضللة، وأرقاما مزيفة، من الممكن أن تضلل المستخدمين. 


ويقدم موقع صدى البلد أفضل التطبيقات العالمية التى يمكن الاعتماد عليها عند الحاجة إلى معرفة أرقام عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، والمعتمدة على الأرقام الرسمية من كل دولة، والمتسقة مع الأرقام التى تصدرها منظمة الصحة العالمية.   

 تطبيق COVID-19 Tracker   

وقامت شركة مايكروسوفت للبرمجيات، بإطلاقه على محرك البحث Bing التابع لها، لمتابعة كل مستجدات أخبار فيروس كورونا.

ويعرض تطبيق COVID-19 Tracker كل مستجدات الأخبار والبيانات المتعلقة بفيروس كورونا في دول العالم، كما يحتوى التطبيق على خريطة تفاعلية تسمح للمستخدمين معرفة أعداد المصابين والوفيات في أى دولة في العالم. 

ويعتمد في أخباره على المعلومات الرسمية من منظمة الصحة العالمية، والمركز الأمريكى للسيطرة على الأمراض CDC، وكذلك المركز الأوروبى للسيطرة على الأمراض ECDC. 

ويمكن الدخول عليه مباشرة من هنا


وهو من أفضل التطبيقات التى تعرض أخر تطورات الفيروس في جميع أنحاء العالم، ويمد التطبيق المستخدمين بخريطة تفاعلية بها الأرقام الرسمية لحصيلة المصابين والوفيات بالفيروس، والتى أعلنتها الدول.

ويمكن للمستخدمين في كتابة الدولة التى يريدون معرفة عدد المصابين بها في خانة البحث، وسيظهر لهم عدد المصابين و الوفيات بالإضافة إلى  الحالات التى تم شفاتها.  
 
ويمكن الدخول عليه مباشرة من هنا.
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