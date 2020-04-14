أستاذ فيروسات يحذر: خروج المواطنين باستمرار يؤدي إلى تفشي كورونا.. فيديو

قال الدكتور فايد عطية أستاذ مساعد للفيروسات الطبية والمناعة بجامعة شانتو بالصين، إن اتباع الإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل هو الفعل الأنسب للقضاء على فيروس كورونا





وأضاف فايد عطية في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" بالنسبة للسيدات الحوامل فعليهن اتباع الإجراءات الوقائية والحفاظ على النظافة الشخصية في فترة الحمل نظرا لضعف مناعة الجسم".





وتابع فايد عطية:" يجب على السيدات الحوامل والجميع ا لتزام المنازل وعدم الخروج مع الحفاظ على التغذية السليمة".





وأكمل فايد عطية:" خروج المواطنين في الشوارع مؤشر خطير ل تفشي فيروس كرورنا، و لازم منزهقش ومازلنا في خطر، وعلينا اتباع تعليمات الدولة المصرية ".



