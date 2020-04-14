AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ فيروسات يحذر: خروج المواطنين باستمرار يؤدي إلى تفشي كورونا.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:41 م
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال  الدكتور فايد عطية  أستاذ مساعد للفيروسات الطبية والمناعة بجامعة شانتو بالصين، إن اتباع الإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل هو الفعل الأنسب للقضاء على فيروس كورونا .

وأضاف  فايد عطية في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "  دي إم سي"، :" بالنسبة للسيدات الحوامل فعليهن اتباع الإجراءات الوقائية والحفاظ على النظافة الشخصية في فترة الحمل نظرا لضعف مناعة الجسم".

وتابع فايد عطية:"  يجب على السيدات الحوامل والجميع التزام المنازل وعدم الخروج مع الحفاظ على التغذية السليمة".

وأكمل فايد عطية:"  خروج المواطنين في الشوارع مؤشر خطير لتفشي فيروس كرورنا، ولازم منزهقش ومازلنا في خطر، وعلينا اتباع تعليمات الدولة المصرية ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب بجامعة شانتو الصينية: الحالات المصابة بـ "كورونا" وتم علاجهم شفاؤهم غير نهائي ..فيديو

بلاش فوبيا من الكورونا.. أستاذ مناعة يوجه رسالة للمواطنين قبل بدء الدراسة

أستاذ فيروسات يوضح موقف التوصل لأدوية تعالج فيروس كورونا.. فيديو

طبيب بجامعة شانتو الصينية: الحبس عقوبة إطلاق الشائعات حول كورونا في الصين

بسبب كورونا.. الأردن يمنع خروج المواطنين من المنازل ويحظر تجمع أكثر من 10 أشخاص

غالبيتها من خارج المملكة.. السعودية تعلن عن إجمالي الإصابات بـ كورونا

ترشيحاتنا

إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل

بعد كارثة الأمس.. حملة مكبرة لرفع الباعة وإخلاء العتبة والموسكي من المواطنين

قرار لمواجهة كورونا.. الأردن يمنع الصلاة في المساجد خلال رمضان

لطلاب المدارس.. احصل على الرقم التعريفي المطلوب في البحث بهذه الخطوات

بيان عاجل لفرض حظر تجوال شامل يوم الاثنين المقبل

ناقوس خطر .. الصحة: 160 إصابة كورونا و14 حالة وفاة في أعلى معدل يومي في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون المنقط.. هبة مجدى تبهر متابعيها بإطلالة كلاسيكية ناعمة.. شاهد

محافظ الجيزة: مكاتب ومؤسسة أبو العينين تقوم بدور بطولي فى الحرب على كورونا.. صور

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها من أحدث جلسة تصوير ..شاهد