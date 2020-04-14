تحقيق دولي.. بريطانيا تتهم الصين بالتضليل في أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

طالب نواب من حزب المحافظين البريطاني، بإجراء تحقيق دولي في أصل ونشأة فيروس كورونا المستجد وتطوره، متهمين الصين بالتستر عليه.





وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني توم توجيندات، إن هناك ضرورة لفتح تحقيق دولي بشأن الصين، متهما إياها بأنها مررت بيانات ومعلومات مضللة أدت إلى تقويض الاستجابة له.





وأيد دعوته رئيس لجنة الدفاع ، توبياس إلوود، الذي قال إن التحقيق يحتاج إلى تحديد "المريض صفر" وأصل الفيروس.





وأشار إلى أن بكين حاولت إخفاء الفيروس عن العالم، داعيًا إياها إلى الاتصال مع العالم بشكل أفضل في حالة ظهور فيروس آخر.





وكانت أمريكا والصين تبادلتا الاتهامات بشأن منشأ وأصول الفيروس، منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية خلال ديسمبر، فاتهم الرئيس دونالد ترامب بكين بالتستر هي ومنظمة الصحة العالمية على كورونا.



