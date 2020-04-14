تحقيق دولي.. بريطانيا تتهم الصين بالتضليل في أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

طالب نواب من حزب المحافظين البريطاني، بإجراء تحقيق دولي في أصل ونشأة فيروس كورونا المستجد وتطوره، متهمين الصين بالتستر عليه.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني توم توجيندات، إن هناك ضرورة لفتح تحقيق دولي بشأن الصين، متهما إياها بأنها مررت بيانات ومعلومات مضللة أدت إلى تقويض الاستجابة له.
وأيد دعوته رئيس لجنة الدفاع ، توبياس إلوود، الذي قال إن التحقيق يحتاج إلى تحديد "المريض صفر" وأصل الفيروس.
وأشار إلى أن بكين حاولت إخفاء الفيروس عن العالم، داعيًا إياها إلى الاتصال مع العالم بشكل أفضل في حالة ظهور فيروس آخر.
وكانت أمريكا والصين تبادلتا الاتهامات بشأن منشأ وأصول الفيروس، منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية خلال ديسمبر، فاتهم الرئيس دونالد ترامب بكين بالتستر هي ومنظمة الصحة العالمية على كورونا.
وكانت تايوان كشفت عن أنها أرسلت بريدا إلكترونيا إلى منظمة الصحة العالمية في ديسمبر الماضي للاستفسار عن فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن المنظمة العالمية قللت من خطورة الفيروس عقب ظهوره في ووهان، وهو ما تسبب في هذا الخطر الذي يهدد العالم كله.
ونبهت تايوان- آنذاك-، منظمة الصحة العالمية، من احتمالية انتقال هذا الفيروس من إنسان إلى آخر، حيث قال "مركز السيطرة على الأمراض في تايوان": "مع ذلك، لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك حالات إصابة بالمرض في تايوان ، لم نتمكن من القول بشكل مباشر وحاسم أنه كان هناك انتقال من إنسان إلى إنسان".
ووفقا للصحيفة: يتضح من هذه التصريحات أن منظمة الصحة العالمية حاولت التقليل من شأن فيروس كورونا المستجد في وقت ظهوره.