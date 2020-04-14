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مرأة

3 أسباب غير متوقعة لوضع الصبار في المطبخ

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:03 م
3 اسباب غير متوقعة
3 اسباب غير متوقعة لوضع الصبار في المطبخ
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اسماء محمد
يعد الصبار من اكثر النباتات الشعبية واسعة الاستخدام في عالم التجميل سواء لعلاج مشاكل البشرة او الشعر لكن ما لا تعلمه معظم النساء أن هذا النبات يحتوى على مواد تجعله فعال في حماية الجسم من مشكلات صحية عديدة.

وذكر موقع "countryliving" أن الصبار من النباتات التى يمكن الاعتناء بها داخل المنزل ويجب أن تضعه كل امرأة داخل غرفة المطبخ، وذلك لأنه:
- بوجوده في المطبخ يصبح في متناول اليد لتهدئة أي حروق في المطبخ .
- يقوم الصبار بتنقية الهواء من الفورمالديهايد والبنزين الموجود فى المنظفات.
- يقوم الصبار بتنقية الهواء من المواد الضارة في الموجودة  الورنيش والتشطيبات الأرضية.
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