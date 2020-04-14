3 أسباب غير متوقعة لوضع الصبار في المطبخ

يعد الصبار من اكثر النباتات الشعبية واسعة الاستخدام في عالم التجميل سواء لعلاج مشاكل البشرة او الشعر لكن ما لا تعلمه معظم النساء أن هذا النبات يحتوى على مواد تجعله فعال في حماية الجسم من مشكلات صحية عديدة.





وذكر موقع " countryliving" أن ا لصبار من النباتات التى يمكن الاعتناء بها داخل المنزل ويجب أن تضعه كل امرأة داخل غرفة المطبخ، وذلك لأنه:

- بوجوده في المطبخ يصبح في متناول اليد لتهدئة أي حروق في المطبخ .

- يقوم الصبار بتنقية الهواء من الفورمالديهايد والبنزين الموجود فى المنظفات.