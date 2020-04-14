هتشم كورونا مش نسيم.. هاني الناظر يحذر من احتفالات شم النسيم ..فيديو

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من النزول إلى الشوارع للاحتفال بـ شم النسيم، قائلًا "الناس لو نزلت عشان تشم النسيم هتشم كورونا"، موضحا أن جميع التجارب التي تتم عن أدوية تحارب الفيروس فقط وليست أدوية نهائية لعلاج كورونا.





وأضاف الدكتور هاني الناظر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه من ساعات قليلة تم الإعلان عن علاج جديد لفيروس كورونا كان يستخدم مسبقا لعلاج نوع من أنواع سرطان الدم.







وتابع الدكتور هاني الناظر، أن هذا الدواء يعطي نتائج مبشرة، وستتم تجربته على ٤٠٠ مصاب بالكورونا بداية من الغد، مشيرا إلى أن الدواء الذي أعلنت عنه اليابان للقضاء على فيروس كورونا مازال تحت التجارب فقط.





وأشار إلي أن الزحام يكون خطيرا جدا على صحة المواطنين في هذه الفترة، لأن من المحتمل أن يكون أحد المواطنين في هذه التجمعات يحمل الفيروس ولا تظهر عليه أي أعراض؛ ومن ثم ينقله إلى غيره.



