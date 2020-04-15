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حوادث

نادي مجلس الدولة ينعى شهيد حادث الأميرية المقدم محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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محمد زهير
نعى نادي قضاة مجلس الدولة، شهيد الشرطة المقدم محمد الحوفي الذي استشهد أمس، الثلاثاء، أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن وبعض العناصر الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وتقدم النادي، بالعزاء إلى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني ولأسرة الشهيد وللشعب المصري بأكمله في فقيده، كما يتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وقالب النادي في بيانه "يثمن النادي جهود قوات الشرطة المصرية في اكتشاف هذه الخلية الإرهابية ورصدها والتعامل معها بقوة وشجاعة والتي استطاعت - على الرغم من سقوط شهداء منها - القضاء على هؤلاء الارهابيين قبل قيامهم بأي عملية إرهابية".

وأضاف "كما يشيد النادي بدور وزارة الداخلية وأدائها المهني رفيع المستوى في الحفاظ على أمن مصر وشعبها لا سيما في ظل الظروف شديدة الخصوصية التي تمر بها بلادنا وسائر بلاد العالم من جائحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، وهو جزء لا يتجزأ من أداء الحكومة المصرية في هذه الأزمة والذي يشار إليه بكل بنان".

ويكرر النادي دعمه لجهود الدولة في مكافحة الإرهاب ومن يدعمه على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيين الخونة كالذباب ويقعوا في قبضة العدالة لينالوا ما يستحقونه جراء جرائمهم الخسيسة.

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