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أخبار البلد

ڤودافون ترفع كفاءة التغطية بالشبكات المحيطة بمستشفيات العزل الصحي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 وجهت شركة ڤودافون مصر  فرق دعم فني من المهندسين المتخصصين لتقوية الشبكات في الأماكن المحيطة بمستشفيات العزل الصحي بمطروح ومرسي علم والعجمي والإسماعيلية والأقصر والمنيا والقليوبية و15 مايو بالقاهرة و العديد من المناطق الاخرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الصحة.


تأتى الخطوة التى اتخذتها فودافون تماشيًا مع خطتها المتكاملة للمساهمة فى مكافحة فيروس كورونا وتقديرًا للمجهود العظيم الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في القطاع الطبي ودعمًا لوزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي الفيروس.

 

وقال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية لفودافون مصر، إن الشركة تؤكد التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية في التصدي للوباء وإجتياز هذا الظرف العصيب،  من خلال القيام بدورها تجاه المجتمع المصري بتوظيف جميع الحلول التكنولوجية من أجل تيسير حياة المصريين والحفاظ على سلامتهم وحمايته.

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