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ادعم الجيش الأبيض.. مبادرة لتوصيل الأطباء إلى منازلهم مجاناً عبر التاكسي الأبيض

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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عادل نصار

أطلق المهندس وليد الجندي والمتبني إحلال وتجديد التاكسي الأبيض وتحويله إلى سيارة كهربائية، مبادرة  تحت عنوان "ادعم الجيش الأبيض"  وذلك بهدف توصيل أطباء وممرضي مصر وكل العاملين بالقطاع الصحي خلال الفترة الحرجة  بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل إلي منازلهم مجانا.

 

وقال "الجندي" خلال مداخلة هاتفية ، في برنامج "التاسعة" المذاع  على القناة الاولي المصرية ، مساء الثلاثاء، إن المبادرة تهدف لدعم سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي في محاصرة انتشار الفيروس ،  داعيا  رجال أعمال مصر بدعم أطباء مصر في مواجهة فيروس كورونا  الخطير لإنقاذ حياة المصريين.   

 

وتابع :" سيكون أول المشاركين فعليا في هذه المبادرة من خلال قيامه بتوفير كل وسائل النقل التي يملكها لتوصيل الأطباء والممرضين وكل العاملين بالقطاع الصحي من وإلى المستشفى بالمجان كنوع من أنواع رد الجميل على تضحيتهم بحياتهم خدمة للوطن".

 

وأكد " الجندي" أنه بصدد التواصل مع العديد من رجال الأعمال المصريين الكبار للمشاركة في مبادرته وتقديم كل الدعم لأفراد الجيش الأبيض في مختلف المجالات سواء  المواصلات أو الأغذية أو أدوات التعقيم أو أدوات الحماية الشخصية وغيرها لمواجهة الفيروس الخطير.

 

ووجه "الجندي" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة المصرية على نجاحهم وباقتدار في مواجهة جائحة كورونا التي ضربت العالم وتسببت في شلل دول كبرى كأمريكا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها، مناشدا الشعب المصري بإعطاء دفعة معنوية كبرى للجيش الأبيض لجعله يواصل مشواره دون كلل أو ملل وذلك من خلال توجيه الشكر والتقدير لكل طبيب وممرض ترك أسرته وضحى بحياته لخدمة الوطن.

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