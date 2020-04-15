AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابات فيروس كورونا حول العالم تتخطى الـ 2 مليون

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:01 ص
إصابات كورونا حول
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 2 مليون
Advertisements
قسم الخارجي
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ2 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

فيما بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ما يزيد على 25 ألف حالة.

وكانت وكالة "رويترز"  قالت إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تضاعف خلال أسبوع واحد ليصل إلى 25 ألف حالة.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى حاجز الـ600 ألف إصابة، أكثر بـ 3 أضعاف عدد الإصابات في أي دولة في العالم.

وتواصل الولايات المتحدة تصدرها دول العالم كأكثر بلدان العالم تضررا من فيروس كورونا على صعيد أرقام الإصابات والوفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سي إن إن: قفزة بعدد وفيات كورونا في أمريكا

إصابات كورونا في أمريكا تقترب من ربع مليون

300 ألف إصابة و8 آلاف متوفى بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

إصابات كورونا حول التعالم تتجاوز مليون و200 ألف..والوفيات تقترب من 65 ألفا

أمريكا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ400 ألف والوفيات تقترب من 13 ألفا

جونز هوبكنز: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 90 ألف حالة

ترشيحاتنا

لاقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل الخيار المخلل عشان تكملى سفرتك

هاشتاج «طبقوا بحث» يتصدر تويتر قبل اجتماع الأعلى للجامعات ..صور

تبادل إطلاق النيران بين الداخلية ومجموعة إرهابية بالأميرية.. فيديو

رجال الداخلية تصفي عناصر إرهابية في الأميرية.. وأحمد موسى يصفق على الهواء

سامسونج تنهى عصر LCD وتستخدم تكنولوجيا جديدة في تصنيع شاشات التليفزيون

وزير التموين يكشف عن موقفه بشأن الحظر الكلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر سيارة تويوتا سيليكا تتحول لكزس LC مزيفة.. صور

ليس الرئتين فقط.. فيروس كورونا يصيب 3 أعضاء بالجسم

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر