أحمد حسن مكي: مصطفي محمد أفضل مهاجم في مصر.. وميدو ظلمني

قال أحمد حسن مكي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، هو الأفضل في مصر.





وأكد مكي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار : "مصطفي محمد أفضل مهاجم في مصر حاليًا.. وشريف إكرامي حارس ذو شخصية قوية ومحترمة ولا يثير المشاكل.. ووائل جمعة هو أقوي مدافع لعبت أمامه وكنت بعمل له حساب".





وأشار: "عقدي مستمر مع سموحة للموسم القادم ولا توجد عروض حاليا من فرق أخرى.. وإعارتى لصفوف الجونة كانت بطلب من حمادة صدقي مدرب الجونة وقتها".





وعن تجربة التوأم مع سموحة، شدد أحمد حسن مكي: "حسام حسن قدم استقالته لفقدان سموحة بعض النقاط وأتمنى له التوفيق في سياق مختلف.





تابع مكي: "أتدرب في المنزل حسب برنامج خاص بالنادي.. لاعبي سموحة التزمت بتعليمات الجهاز الفني وقدمت مباراة قوية أمام الأهلي"