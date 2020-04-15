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منوعات

رغم كارثة كورونا.. أسواق ووهان الصينية تعود لبيع الحيوانات.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعتبر أسواق ووهان لبيع الحيوانات؛ بؤرة تفشي جائحة كورونا في العالم كله، فقد كانت محلات بيع الخفافيش هي السبب الاول والأساسي في تفشي الوباء، وأغلقت المدينة تلك الأسواق بعد توقف الحياة تماما في الصين.

ووفقا لما ورد في صحيفة ميرور البريطانية ، تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الصين، حيث أعيد فتح المدارس والجامعات، ورفع الحظر الذي فرض على المواطنين، مع مراعاة اتباع اجراءات الحماية الجيدة. 

أما الشئ اللافت للنظر هو عودة اسواق ووهان لبيع الحيوانات مرة آخرى و كأن شيئا لم يكن في الماضي ، بالرغم من دعوات مشاهير عالميين لإغلاق أسواق ووهان للحفاظ على حياة البشر إلا أنالصدمة كانت في تداول مقاطع فيديو من داخل السوق و ظهور حركة البيع و الشراء تسير بشكل طبيعي جدا . 

لم يتخيل الملايين من الناس أن الصينيين قد يعودوا بتلك السرعة ، و أنهم يقعون في نفس الخطأ مرة آخرى و تمنى البعض أن تكون صور قديمة ، لكن أكد مسئولين صينيين ان الصور حقيقية مصورة اليوم .
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