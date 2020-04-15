ترامب يعلن إعادة فتح بعض الولايات قبل الأول من مايو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجتمع مع جميع حكام الولايات قريبا، وسيعطي تفويضا لكل حاكم ، بتنفيذ خطة لإعادة الفتح ، وفقا للظروف الخاصة بكل ولاية.





وأشار ترامب ، إلى احتمالية إعادة فتح بعض الولايات قبل الأول من مايو.





وأوضح ترامب أنه من الأفضل ومن منظور إداري ، السماح لكل حاكم بإدارة ولايته ، وفقا لظروفها الخاصة بها.





وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه إدارته بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية.





وقال ترامب في مؤتمر صحفي، إن المنظمة فشلت في تقديم معلومات شفافة حول فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تأخر منظمة الصحة العالمية في تحذير دول العالم من خطر وباء كورونا.



