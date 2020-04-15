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أخبار العالم

إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو بفيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:02 ص
إصابة حاكم ولاية
إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بفيروس كورونا
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رحيم يسري
أصيب حاكم ولاية  ريو دي جانيرو البرازيلية بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة اسوشيتد برس.

وأعلن ويلسون ويتزل حاكم ولايتي ريو دي جانيرو و بارا أن نتائج الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، بعد أسابيع من اتخاذه إجراءات للحد من تفشي الوباء.

وقال المسؤول البرازيلي في مقطع على تويتر إنه يعاني من أعراض مثل الحمى والسعال منذ يوم الجمعة، لكن حالته شبه جيدة.

وفي مقطع فيديو نُشر على حسابه الرسمي على تويتر ، قال حاكم ولاية ريو دي جانيرو ويلسون ويتزل إنه يعاني من الحمى والتهاب الحلق منذ يوم الجمعة. وقال إن نتائج اختباراته الإيجابية عادت يوم الثلاثاء ، وأنه في حالة جيدة.

وأكد ويتزل أنه سيواصل العمل، وتابع "أطلب مرة أخرى أن تبقى في المنزل. هذا المرض ، كما ترون ، لا يختار وينتشر بشكل سريع".

ويعد حاكم الولاية البرازيلية من أبرز مؤيدي فرض قيود الحجر الصحي والإغلاق، حيث اتخذ قرارات بالإغلاق في كثير من القطاعات لوقف انتشار الفيروس.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في البرازيل إلى  1532 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الاصابات بالفيروس في ولاية ريو دي جانيرو وحدها ما يقرب من  3500 حالة.
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