حسام حسن: الدوري من حق الأهلي حال إلغائه بسبب كورونا

كشف حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في الأحق بالتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز في حال إلغاء المسابقة بسبب تفشي الكورونا.

وأكد حسام حسن خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "لو الدوري لم يكتمل، الأهلي يستحق أن يتوج بطلا للمسابقة، الدوري من حق الأهلي، لن يستطيع أحد اللحاق به، لا أعلم اللوائح".

واختتم "كأس مصر بين الأهلي والزمالك".

وأضاف خلال حديثه:" حب الجماهير لن يكون السبب فى بقائي بمنصب، بل عملي والنتائج هي سبب تواجدي في قيادة الفريق .

وأوضح: تعبنا في النادي المصري لحد ما بنينا فريق بمساعدة الإدارة وهما مكنوش مصدقين اننا موافقين والفريق مكنش فيه جون وكانوا مطلعين أحمد الشناوي إعارة لحد ما اجتهدنا وبنينا فريق بفضل الله وجمهور المصري ، ونجحنا فى الوصول للمربع الذهبي، وواجهنا الأهلي في نهائي الكأس".

واستطرد:"تفاجأت أن الإدارة ستقوم ببيع بعض اللاعبين وليس لهم بديل، وهذا الأمر كان سيتسبب فى فشلنا، لذلك قررت الرحيل، وحينما رحلت لم يكن لدى عرض من بيراميدز، وقررت خوض التجربة.





أكد أن العرض المالي لم يكن السبب في تولي قيادة بيراميدز، مضيفا أن رحيله عن قيادة المصري؛ جاء بسبب رفضه بعض السياسات داخل الفريق.