سيلينا جوميز تقاضي إحدى شركات ألعاب المحمول

اتخدت النجمة العالمية سيلينا جوميز إجراءً قضائيًا ضد إحدى شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تحمل اسم Clothes Forever — Styling Game برفع دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين دولار أمريكي بسبب استخدام صورتها واسمها دون الحصول على إذن منها.





وأكدت سيلينا جوميز خلال عريضة الدعوى أن شركات الالعاب لم تسألها او تحصل على اذن منها او تخبرها باستخدام حقوق الدعاية لها.





كما لفتت العريضة الى النجمة العالمية لن توافق إذا طُلب منها ذلك لان قواعد اللعبة تعتمد على ما يبدو على الممارسة البغيضة المتمثلة في جذب مستخدميها لإجراء عمليات شراء داخل اللعبة بمبلغ يصل إلى 99.99 دولارًا.





وانضمت سيلينا جوميز لنجوم ونجمات هوليوود الذين تبرعوا للاطباء والمستشفيات الامريكية منهم ريان رينولدز وزوجته بليك ليفلي والنجم العالمي أرنولد شوارزينجر.





أعلنت سيلينا جوميز عن تبرعها بدولار واحد لصندوق الإغاثة ضد فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، على أي طلب شراء من متجرها الخاص.



