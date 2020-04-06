سيلينا جوميز تتبرع مجددًا لصندوق إغاثة ضد فيروس كورونا

أعلنت الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز ، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، عن تبرعها بدولار واحد لصندوق الإغاثة ضد فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، على أي طلب شراء من متجرها الخاص.





يأتي ذلك بعدما أ علنت النجمة العالمية سيلينا جوميز، عن تبرعها لأحد المراكز الطبية في مدينة لوس أنجلوس الامريكية، من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد، بعد أن أصبحت الولايات المتحدة الامريكية صاحبة اعلى حصيلة من المصابين.





وغردت سيلينا جوميز عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" ممتنة لكل شخص يعمل في المجال الطبي الذين يضعون حياتهم في الصفوف الاولى لرعاية اخرين".



