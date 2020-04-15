تشييع جنازة الشهيد الحوفى بعد قليل من إدارة فرق الأمن بدمنهور

أكد مصدر أمنى لـ "صدى البلد" أنه من المقرر وصول جثمان الشهيد محمد فوزى الحوفى إلى إدارة فرق الأمن بدمنهور نظرا لغلق المساجد، وذلك لتشييع جثمانه فى جنازة عسكرية مهيبة إلى مقابر العائلة بمشاركة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة والمستشار العسكرى.

ويتوافد المعزون من زملاء وأصدقاء الشهيد على مقر إدارة فرق الأمن للمشاركة فى صلاة الجنازة وتشييع جثمان الشهيد.

وكان الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفى، بقطاع الأمن الوطنى، استشهد مساء أمس، الثلاثاء، خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

