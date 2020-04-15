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حوادث

الأعلى للقضاء ينعى الشهيد محمد الحوفي: بذل روحه فداء للوطن

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:57 ص
الشهيد المقدم محمد
الشهيد المقدم محمد الحوفي
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محمد عبدالله
نعى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، وأعضاء المجلس، شهيد الواجب المقدم محمد فوزى الحوفي الذي بذل روحه فداء للوطن في مكافحة الإرهاب الأسود، مؤكدا أن "شعب مصر العظيم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سينتصر على الإرهاب، وذلك بقوته وصلابته وأصالته ولأسرة الشهيد ورجال الشرطة البواسل الصبر والسلوان". 

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التفكيرية تستغل عدة أماكن لإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية، و4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة. 

وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة. 

وفي ذات الإطار، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة. 
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