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محافظات

بالفيديو كونفرانس.. شاهد محافظ المنيا يتابع مستشفى العزل بملوي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:59 ص
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،
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ايمن رياض

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى بملوي، المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى ومتابعة الوضع العام للحالات المصابة والمراحل العلاجية المقدمة لهم ومدي توافر المستلزمات الطبية والوقائية.


وتبلغ سعة المستشفى ١٣٤ سريرا منها ١٠٩ أسرة داخلي و٢٥ سرير عناية مركزة، وجري افتتاحها بشكل جزئي واستثنائي لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد.


وجه المحافظ، الشكر والتحية للفرق الطبية والإدارية، داخل المستشفى، متمنيا لهم المرور بالوطن من هذه الازمة، وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى ، لافتا أن الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض ، وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة.


واستمع المحافظ، لطاقم الأطباء بشأن تطبيق الإجراءات المتبعة لمراحل التعقيم والتطهير والنظافة العامة داخل المستشفى، موجها بتذليل كافة العقبات المواجهة لهم وتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومستلزمات التعقيم والتطهير مع توافر الأطقم اللازمة من عمال النظافة المتدربين على العمل داخل مستشفيات العزل، لتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.


وأكد المحافظ، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات، مع إجراءات حملات متابعة ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

بالفيديو كونفرانس.. شاهد محافظ المنيا يتابع مستشفى العزل بملوي
بالفيديو كونفرانس.. شاهد محافظ المنيا يتابع مستشفى العزل بملوي
بالفيديو كونفرانس.. شاهد محافظ المنيا يتابع مستشفى العزل بملوي
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