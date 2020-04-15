محكمة أسوان الإبتدائية تنفذ أعمال التعقيم ومجموعة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.. صور

قامت محكمة أسوان بتتفيذ مجموعة إجراءات إحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد وذلك أعمالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتنفيذًا للتعليمات الواردة من المستشار عمر مروان وزير العدل فى هذا الشأن.





ومن جانبه أوضح المستشار أسامة إبراهيم محمود رئيس محكمة أسوان الإبتدائية بأنه من ضمن الإجراءات الوقائية التى تم إتخاذها هى تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بهدف الحفاظ على جمهور المتقاضين وأيضًا المحامين والقضاة وموظفى المحكمة وكافة المترددين يوميًا على المحكمة.





وأشار المستشار أسامة إبراهيم بأنه من ضمن الإجراءات التى تم إتخاذها أيضًا تقليص عدد موظفى المحكمة وتقسيمهم إلى مجموعتين بحيث تحضر كل مجموعة منهم ثلاثة أيام، مع تخفيف عدد ساعات العمل اليومية للحد من الإزدحام والتكدس.





وأضاف أسامة إبراهيم بأن المحكمة قامت من خلال موظفيها بكافة المحاكم الجزئية ومحاكم الأسرة ومقار النيابات العامة ومصلحة الطب الشرعى ومقر الشهر العقارى ومكتب خبراء وزارة العدل بأسوان وذلك بعمل التعقيمات اللازمة فى مقار تلك المحاكم على مستوى دائرة المحافظة وذلك بصفة يومية.





وأكمل رئيس محكمة أسوان الإبتدائية بأن الإدارة تتابع كل العاملين بالمحكمة حال إصابة أى منهم بالفيروس أو أحد من جيرانهم حيث يتم إبلاغ رئاسة المحكمة على الفور لمنح الموظف بالقيام بأجازة إستثنائية لمدة 14 من تاريخ الإبلاغ، و لم ترد للمحكمة حتي الآن أى إخطارات بذلك، داعيًا المولى عز وجل أن يرفع البلاء عن مصر وعن العالم أجمع فى أقرب وقت بإذن الله وأن تعود الحياة لطبيعتها.