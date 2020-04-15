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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان ينعي شهيد الواجب الوطني ويؤكد على إدانته لكافة الأعمال الإرهابية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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أماني نوار

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السيد محمد فايق بخالص العزاء في وفاة شهيد الواجب الوطني المقدم شرطة/ محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني الذي استشهد خلال أداء واجبه في مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

 

يجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان إدانته القوية والقاطعة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه وحيثما أرتكب وايا كانت  أغراضه ، حيث أنه يشكل أفدح الجرائم التى تنتهك حقًا أساسيًا من أسمى حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وتستهدف سلامة المجتمعات وتقويض الأمن والاستقرار و السلام الدولي.


ويؤكد المجلس على تقديره لدور رجال الشرطة و القوات المسلحة في التصدي للإرهاب بكافة أشكاله و صوره و أن الأعمال الارهابية الغادرة لن تفت في عضد الشعب المصري بل ستزيده إصرارًا على استئصال الارهاب من جذوره بالرغم من حدوثها في الوقت الذي تواجه فيه الدولة بمختلف مؤسساتها جائحة الكورونا.

يتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الشهيد و لوزارة الداخلية متمنيً الشفاء العاجل للمصابين.


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