اللواء المقرحي: جميع فئات الشعب المصري في خندق واحد ضد الإرهاب

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن رجال الشرطة والقوات المسلحة يقوموا بدور عظيم للحفاظ على أمن البلاد من تلك العصابة الإرهابية التي لا تريد الخير لمصر وشعبها، وتعمل لحساب أجهزة مخابرات أجنبية بمقابل الدولار لمن يدفع لهم في تركيا وقطر ولندن.
وأضاف "المقرحي"، من خلال مداخلة هاتفية المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وعي الشعب المصري قوي وعالي، والجميع يقف في خندق واحد ضد هذه العصابة الإرهابية، قائلا: "الإرهابيين حافظين ومش فاهمين، وينفذوا تعليمات وخلاص".
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الإرهابيين يعتقدون أن الأجهزة الأمنية متفرغة لتنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وأنهم سيتمكنون في تنفيذ مخططاتهم"، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية دائمًا ما تستهدف المناسبات الدينية والوطنية لإفساد فرصة المصريين وأن ينغصوا عليهم فرحتهم، وكلنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك قانونا تقدم به اللواء يحيي الكدواني، يطالب بإلزام أصحاب العقارات بإخطار الأجهزة الأمنية عن بيع وتأجير الشقق السكنية سواء كانت مفروشة أو إيجارا ولم يصدر من مجلس النواب حتى الآن.
وأكد ضرورة فرض عقوبة رادعة على من يؤجر شقته دون إخطار، مشددًا على أن المواطن هو البطل الرئيسي في عملية الأميرية لكونه مصدر المعلومات، مشيدًا بدور جهاز الأمن الوطني في تدقيق المعلومات.
وأضاف "المقرحي"، من خلال مداخلة هاتفية المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وعي الشعب المصري قوي وعالي، والجميع يقف في خندق واحد ضد هذه العصابة الإرهابية، قائلا: "الإرهابيين حافظين ومش فاهمين، وينفذوا تعليمات وخلاص".
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الإرهابيين يعتقدون أن الأجهزة الأمنية متفرغة لتنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وأنهم سيتمكنون في تنفيذ مخططاتهم"، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهابية دائمًا ما تستهدف المناسبات الدينية والوطنية لإفساد فرصة المصريين وأن ينغصوا عليهم فرحتهم، وكلنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك قانونا تقدم به اللواء يحيي الكدواني، يطالب بإلزام أصحاب العقارات بإخطار الأجهزة الأمنية عن بيع وتأجير الشقق السكنية سواء كانت مفروشة أو إيجارا ولم يصدر من مجلس النواب حتى الآن.
وأكد ضرورة فرض عقوبة رادعة على من يؤجر شقته دون إخطار، مشددًا على أن المواطن هو البطل الرئيسي في عملية الأميرية لكونه مصدر المعلومات، مشيدًا بدور جهاز الأمن الوطني في تدقيق المعلومات.