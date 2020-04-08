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على طريقة شهادات قناة السويس.. مقترح برلماني بشأن سندات لحماية المصريين من كورونا.. نواب: نؤيد أى مقترحات تأتى فى صالح الاقتصاد.. ومعدن الشعب المصرى يظهر فى وقت الأزمات

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:23 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى و محمود فايد
  • نائبة تطالب الحكومة بإصدار سندات بالجنيه المصري تباع بفائدة مقبولة تروج للمصريين لمواجهة كورونا
  • برلمانى: الشعب المصرى قادر على دفع سندات لدعم بلده وحمايته من كورونا
  • نائب يطالب الحكومة بدراسة مقترح طرح سندات لحماية المصريين من فيروس كورونا


أشاد عدد من نواب البرلمان بمقترح طرح سندات لحماية المصريين من فيروس كورونا، حيث أكدوا أن الشعب المصرى واعٍ جدا وعلى استعداد للقيام بأى شىء من أجل بلده، خاصة أن معدن المصريين يظهر فى وقت الأزمات وهذا ما تعودنا عليها طيلة السنوات الماضية، كما أشاروا إلى أننا نؤيد أى مقترحات تأتى فى صالح الاقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى، متوقعا أن تقوم الحكومة بدراسة المقترح لأنه فى النهاية يصب فى مصلحة الدولة والاقتصاد ومستوى معيشة الأفراد.

وتقدمت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بشأن سندات حماية الشعب المصري من فيروس كورونا، وذلك لمساندة الدولة في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص.

وتضمن المقترح، بحسب النائبة بسنت فهمي لـ"صدى البلد"، أن تقوم الحكومة بإصدار سندات بالجنيه المصري تباع بفائدة مقبولة تروج للمصريين لمساندة الدولة في هذه الظروف الحرجة كالتي أصدرت عند بداية العمل بمشروع حفر قناة السويس الجديدة.

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "على أن يخصص الدخل لمواجهة جميع تبعات فيروس كورونا، خاصة فى ظل التأكيد العملي على نظم الحماية الاجتماعية والصحة والبطالة لتحقيق والاستقرار والسلم  الاجتماعي لشعب مصر العظيم".

وتمنت أن يتم النظر بجدية من الحكومة تجاه هذا المقترح، والذي سوف يلاقي قبول الشعب المصري كله الذي يتكاتف دائما عند الشدائد.

وأشاد النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، بمقترح طرح سندات لحماية المصريين من فيروس كورونا، وقال: "إننا نؤيد أى مقترحات من شأنها دعم الدولة فى الظروف الراهنة".

وأضاف المشد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الشعب المصرى واعٍ جدا وعلى استعداد للقيام بأى شىء من أجل بلده، خاصة أن معدن المصريين يظهر فى وقت الأزمات، وهذا ما تعودنا عليها طيلة السنوات الماضية.

وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه حينما طرح البدء فى مشروع قناة السويس الجديدة وتم فتح الباب أمام المصريين بشأن السندات، تم تحصيل المبالغ المتوقعة لتمويل المشروع خلال أسبوعين فقط وليس 6 أشهر كما كان محدد له.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه يؤيد مقترح طرح سندات لحماية المصريين من فيروس كورونا، مشيرا إلى أننا فى مراحل النمو الاقتصادى، وأى مقترحات تصب فى صالح الاقتصاد جيدة.

وأضاف عبد النظير، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "كلنا يد واحدة شعب وحكومة وجيش وشرطة لمواجهة فيروس كورونا"، مطالبا بضرورة دراسة الحكومة لمقترح طرح سندات لحماية المصريين من فيروس كورونا وإذا تم طرحه ستوافق عليه بنسبة 90% لأنه يعتبر فى مصلحة مصر.

وتابع: "نؤيد أى مقترحات تأتى فى صالح الاقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى"، متوقعا أن تقوم الحكومة بدراسة المقترح لأنه فى النهاية يصب فى مصلحة الدولة والاقتصاد ومستوى معيشة الأفراد.
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