نايف القاضي: منح لقب الدوري السعودي لـ الهلال حال إلغائه غير عادل





وقال القاضي في تصريحات خاصة لصدى البلد :" أنا مع استكمال الدوري ، لكن في حال إلغائه وتم منح اللقب لنادي الهلال فرأيي أنه سيكون أمرا غير عادلا ."





وأضاف القاضي: " المنافسة مازالت قائمة مع نادي النصر ، لذا لا أعتقد أن أمر حسم اللقب سيتم بتلك الطريقة، ويظل القرار الأخير للإتحاد السعودي لكرة القدم."





يذكر أن وزارة الرياضة السعودية قد قررت إيقاف النشاط الرياضى في البلاد لأجل غير مسمى ، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.





أكد نايف القاضي، مدير المنتخب الأولمبي السعودي لكرة الفدم، ولاعب ناديي أهلي جدة والشباب السابق ، أن منح لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لنادي الهلال حال إلغائه سيكون أمرا غير عادلا.