نجم الهلال السعودي يخطط للهروب إلى تركيا





وأشار تقرير صحفي صادر عن جريدة "فوتوسبور" التركية إلى أن كاريلو يرفض تخفيض راتبه إلى النصف بعد القرار الذي أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم بتخفيض رواتب العاملين في المجال الكروي بنسبة 50% بسبب الأزمة المالية التي تشهدها الأندية السعودية بسبب توقف النشاط الرياضي في ظل جائحة كورونا.





كان وكيل اللاعب البيروفي تواصل مع أندية تركية كبيرة أبرزها بيشتكاش والذي وافق بشكل مبدئي على التعاقد مع اللاعب في حال توصل لاتفاق مع إدارة ناديه للرحيل حيث يتبقى لكاريلو 3 سنوات في عقده الذي ينتهي في صيف عام 2023.





يذكر أن الدوري السعودي متوقف بسبب فيروس كورونا المستجد مما دفع المسؤلين في المملكة بتخفيض الرواتب في الوقت الحالي حتى لا تتعرض بعض الأندية لخطر الإفلاس في ظل الأزمة المالية لعدم وجود أي مداخيل لقطاع الكرة في الوقت الحالي.

بدأ وكيل أعمال اللاعب البيروفي أندرية كاريلو نجم نادي الهلال السعودي في التواصل مع العديد من الأندية التركية في الوقت الحالي لنقل اللاعب إليها خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة.